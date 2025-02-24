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Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme

15:2024/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısında ifade verecek.
Ekrem İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısında ifade verecek.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğuna dair bulgular sebebiyle soruşturma başlatıldı. 26 Şubat'ta ifade vermesi beklenen İmamoğlu, savcılığa mazeret dilekçesi gönderdi. İmamoğlu, 5 Mart'ta ifade vereceği açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması hakkında soruşturma başlattı.

Ekrem İmamoğlu,
“resmi belgede sahtecilik”
suçlamasıyla ifade verecek.

İmamoğlu, diploma soruşturmasında kamu görevi nedeniyle mazeret dilekçesi sundu ve 26 Şubat’ta gelemeyeceğini belirtti.

İmamoğlu 5 Mart’ta savcı karşısında ifade verecek.

Diploma tartışması soruşturmaya dönüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diploma tartışmaları Eylül 2024’te başladı. Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu’nun Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçiş sürecinde şaibeler olabileceğini öne sürdü. Atay,
“İmamoğlu Kıbrıs’ta Girne Amerikan Üniversitesi’nde okudu herhalde. Okuduğu bölüm mühendislik. Sonra İstanbul Üniversitesi’ne işletmeye geçti. O dönemde Girne Amerikan Üniversitesi YÖK onaylı değil”
iddiasında bulundu.
  • İBB yönetimi iddialara karşı İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diplomasını paylaştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da yüksek lisans belgesini kamuoyuyla paylaşarak iddiaları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kasım 2024’te iddialar ile ilgili
“Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor”
dedi.

Diploma tartışması Meclis’e taşındı

Konu Aralık 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında yaşanan tartışmada Güler,
“İmamoğlu’nun üniversite kazanıp kazanmadığı belli değil ve bir anda İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce bölümüne geçiş yaptı”
iddiasında bulundu. Emir ise
“Sayın İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili bir sorun varsa YÖK elinizde, yargı elinizde. Bakarsınız, denetlersiniz; gereğini yaparsınız”
yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun diploma süreci böyle başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmanın Ankara'da Memleket Partisi eski üyesi Ozan Özcan'ın şikayeti ile başladığı ortaya çıktı. 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa dilekçe veren Özcan, başvurusunda “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1990 yılında KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne geçiş yapmıştır. Ancak Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK denkliği 1993 yılında alınmıştır. Bu nedenle üniversiteler arasında yapılan geçiş işlemlerinde evrakta sahtecilik yapılmış olabileceğinden şüphelenmekteyim. Eğer bir suç varsa suçluların cezasını çekmesini talep ederim” dedi. 1 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma üzerine açıklama yapan Özcan, “Hayatıma bakıyordum bir baktım ki Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyerini bitirmişim. Suç duyurusunda bulunurken haklı olduğumu biliyordum ancak çok ümitli değildim. Sonucuna bakarsak şaka bir yana gerçekten başarmışız. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Tüm memlekete hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


CHP’Lİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Yeni Şafak’a konuşan Özcan, “Muhalif bir camiada büyüdüm ama kendisini sevmiyordum. Onunla ilgili araştırma yaparken 10 yıl öncesinin haberini gördüm. Konunun üstüne kimse gitmemişti. Araştırınca Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1993 yılında denklik aldığını gördüm. İmamoğlu bu tarihten önce geçiş yapmıştı. Delillerimle birlikte suç duyurusunda bulundum. Er ya da geç bunun soruşturulacağını düşünüyordum. Mutluyum, kendimi bir hukuk mücadelesini kazanmış sayıyorum” dedi. İmamoğlu’nun kendisine güven vermediğini belirten Özcan, “Ben onun CHP’li olduğunu düşünmüyorum. Yani ulusalcı eski CHP’li değil. Soruşturma açılınca İmamoğlu destekçileri tarafından çok fazla tehdit ve hakaret aldım. Ama bunları önemsemiyor ve korkmuyorum” diye konuştu.


CİMER’E 5 AYRI İHBAR

Ayrıca İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili CİMER’e de ihbar niteliğinde bildirim yağmış. İmamoğlu’nun diplomasındaki şaibelerle ilgili değişik tarihlerde CİMER’e suç duyurusu niteliğinde 5 ayrı bildirim yapıldığı da öğrenildi.



#Ekrem İmamoğlu
#Diploma
#Soruşturma

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