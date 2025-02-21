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İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı peşinde: Ön seçim için başvuru yaptı

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı peşinde: Ön seçim için başvuru yaptı

12:2521/02/2025, Cuma
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İmamoğlu, başvuru yaptığını X hesabından duyurdu.
İmamoğlu, başvuru yaptığını X hesabından duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla başvuru yaptı.

İmamoğlu'nun başvuru dilekçesi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Ankara’da bulunan parti genel merkezine gelerek, başvuruda bulundu.


İBB Başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmî müracaatını yaptığını X hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.

#İstanbul
#Kar Yağışı
#Ekrem İmamoğlu
#Cumhurbaşkanı
#CHP

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