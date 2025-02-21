İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı peşinde: Ön seçim için başvuru yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için başvuru yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla başvuru yaptı.
İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Ankara’da bulunan parti genel merkezine gelerek, başvuruda bulundu.
İBB Başkanı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için resmî müracaatını yaptığını X hesabından paylaştığı videoyla açıkladı.