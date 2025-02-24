Diplomasını mahkemeye verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması tartışma konusu olurken, "Hayalet Üniversite” olarak bilinen eğitim kurumundan aldığı diplomadan şüphelenen 52 yaşındaki A.Y Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek, posta yoluyla aldığı diplomaların gerçek olup olmadığını araştırılmasını istedi. A.Y diplomaların sahte yada geçersiz çıkması durumunda kendini rektör olarak tanıtan Ali İlseven hakkında suç duyurusunda bulundu.
Geçersiz diplomayla gündeme İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, benzer diploma alan kişileri, uygulamalı gündeme getirdi. A.Y isimli vatandaş posta yoluyla gelen diplomaların gerçekliğinden şüphelenerek, suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Adliyesine giden A.Y savcılığa verdiği dilekçede yaşadıklarını anlattı.
Bir arkadaşı tarafından sistemle tanıştığını anlatan A.Y”2021 senesinde arkadaşım bana internet üzerinden online olarak eğitimler verildiğini söyledi. Bende arkadaşıma bu eğitimlerden faydalanmak istediğimi söyledim. https://uzem.ilsevenakademi.co... isimli internet sitesinde bir üyelik oluşturduk“ dedi.
DİPLOMALAR KARGO İLE GELDİ
Eğitim için istenilen parayı havale ettiğini belirten A.Y “Turgay Bingöl isimli şahsa ait bir telefon numarası üzerinden eğitim danışmanı olduğunu söyleyen kişi ile görüşme sağladım. Şahıs bana uzem.yenipazar.edu.tr isimli üniversiteye ait olduğunu söylediği link gönderdi” ifadelerini kullandı. Kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile eğitimlerini bu internet sitesi üzerinden takip ettiğini söyleyen A.Y. erken mezuniyet belgesi alma ihtimali ortaya çıkınca talebi üzerine 20 bin TL ödeyerek diplomasının kargo ile kendisine gönderildiğini ifade etti.
BÜYÜK BİR KRİZ GELEBİLİR
Hayalet üniversiteden aldıkları diplomalarla başta danışmanlık, evlilik terapisi, psikoloji destek hizmeti veren, hatta bunun için klinik açan bazı vatandaşların bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, asıl mağdur olanların sahte diploma alanlar değil, sahte diplomayla açılan iş yerlerinde hizmet alanların mağdur olduğunu belirtti. Uzun bir süredir bu yolla diploma veren hayalet okullardan, ilkokul mezunu ev kadınlarının bulunduğu belirtildi.