Diplomasını mahkemeye verdi

Bir arkadaşı tarafından sistemle tanıştığını anlatan A.Y”2021 senesinde arkadaşım bana internet üzerinden online olarak eğitimler verildiğini söyledi. Bende arkadaşıma bu eğitimlerden faydalanmak istediğimi söyledim. https://uzem.ilsevenakademi.co... isimli internet sitesinde bir üyelik oluşturduk“ dedi.

Eğitim için istenilen parayı havale ettiğini belirten A.Y “Turgay Bingöl isimli şahsa ait bir telefon numarası üzerinden eğitim danışmanı olduğunu söyleyen kişi ile görüşme sağladım. Şahıs bana uzem.yenipazar.edu.tr isimli üniversiteye ait olduğunu söylediği link gönderdi” ifadelerini kullandı. Kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile eğitimlerini bu internet sitesi üzerinden takip ettiğini söyleyen A.Y. erken mezuniyet belgesi alma ihtimali ortaya çıkınca talebi üzerine 20 bin TL ödeyerek diplomasının kargo ile kendisine gönderildiğini ifade etti.