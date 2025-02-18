Bilirkişiyi tehditten hesap verecek: İmamoğlu hakkında iddianame

Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ı hedef gösteren İBB Başkanı İmamoğlu hakkında dava açıldı. İddianamede İmamoğlu hakkında, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’ı hedef gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
DAVAYI ETKİLEMEYE ÇALIŞTI
İddianamede, İmamoğlu’nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, “Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği” değerlendirmesi yapıldı.
SİYASİ YASAK DA TALEP EDİLDİ
İddianamede İmamoğlu hakkında, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır” maddesinin uygulanması talep edildi.
5 gazeteciye iddianame
- Halk TV’nin canlı yayınına ilişkin “bilirkişinin ifşa edilmesi” ve “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 6 yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 4 yıldan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, şüpheli Barış Pehlivan’ın müşteki bilirkişiyi telefonla arayarak irtibat kurduğu ve müştekinin konuşmak istemediğini belirtmesine rağmen aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtildi.