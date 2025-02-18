Bilirkişiyi tehditten hesap verecek: İmamoğlu hakkında iddianame

Halk TV’nin canlı yayınına ilişkin “bilirkişinin ifşa edilmesi” ve “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 6 yıldan 14’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlarından 4 yıldan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, şüpheli Barış Pehlivan’ın müşteki bilirkişiyi telefonla arayarak irtibat kurduğu ve müştekinin konuşmak istemediğini belirtmesine rağmen aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtildi.