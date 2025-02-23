Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Fırsatçı

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 'sahte olduğu' iddiaları sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" demişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yavaş'ı isim vermeden hedef alıp, "Fırsatçı" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İmamoğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışan ve bu konuda sık sık kendisine iğnelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, benzer bir çıkış yaptı.
Yavaş: Gelişmeleri hep beraber izleyelim
"Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadelerini kullandı.