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Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Fırsatçı

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Fırsatçı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:2723/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tanju Özcan, X hesabından Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef aldı.
Tanju Özcan, X hesabından Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef aldı.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının 'sahte olduğu' iddiaları sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" demişti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yavaş'ı isim vermeden hedef alıp, "Fırsatçı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışan ve bu konuda sık sık kendisine iğnelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, benzer bir çıkış yaptı.

Yavaş: Gelişmeleri hep beraber izleyelim

"Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı
Tanju Özcan, Yavaş'ı isim vermeden hedef alıp, "Fırsatçı" dedi.
Özcan, X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür."
ifadelerini kullandı.


#Tanju Özcan
#Mansur Yavaş
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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