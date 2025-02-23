Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a yaylım ateşi: Fırsatçı

İmamoğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yarışan ve bu konuda sık sık kendisine iğnelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, benzer bir çıkış yaptı.

"Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadelerini kullandı.