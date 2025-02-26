TİP, CHP ve DEM'li dört milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Dört milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı.
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin ve Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hazırlandı. TBMM'ye ulaşan dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.
TBMM Başkanlığı'na, 4 milletvekiline ait
dokunulmazlık dosyası
sunuldu.
TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili
Erkan Baş
, CHP İstanbul Milletvekili
Cemal Enginyurt
, DEM Parti Hakkari Milletvekili
Öznur Bartın
ve Hakkari Milletvekili
Vezir Coşkun Parlak
'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri
,
TBMM
'ye ulaştı.
Dokunulmazlık dosyaları,
Meclis Başkanlığı
tarafından
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu
'na havale edildi.
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