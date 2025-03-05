CHP heba etmemeli

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Bakırhan, CHP’den partisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. “Ayıptır biz onların cumhurbaşkanı adaylarına oy verdik” diyen Bakırhan, şöyle konuştu: “İktidarla ne zaman arka kapılar arkasından siyaset yaptık. AK Parti ile anlaşıyorsak neden cezaevleri bizim arkadaşlarımızla dolu. CHP süreci heba etmemeli. Beğenmiyorlarsa kendi yol haritalarını ortaya koymalı. Türkiye’nin birinci partisi olacaksın yol haritan yok. ‘Birini seçtirmek için uğraşıyorlar’, bu doğru değil. Kimin cumhurbaşkanı olduğu bu meselelerin çok gerisinde kalır. Gerçek bir muhalefete bu söylenmez. Ne yapalım silahlar devam mı etsin? Birinci parti böyle olunmaz.”