CHP heba etmemeli

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye konusunda CHP’ye “Heba etmeyin” mesajı gönderdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Bakırhan, CHP’den partisine yönelik eleştirilere sert cevap verdi. “Ayıptır biz onların cumhurbaşkanı adaylarına oy verdik” diyen Bakırhan, şöyle konuştu: “İktidarla ne zaman arka kapılar arkasından siyaset yaptık. AK Parti ile anlaşıyorsak neden cezaevleri bizim arkadaşlarımızla dolu. CHP süreci heba etmemeli. Beğenmiyorlarsa kendi yol haritalarını ortaya koymalı. Türkiye’nin birinci partisi olacaksın yol haritan yok. ‘Birini seçtirmek için uğraşıyorlar’, bu doğru değil. Kimin cumhurbaşkanı olduğu bu meselelerin çok gerisinde kalır. Gerçek bir muhalefete bu söylenmez. Ne yapalım silahlar devam mı etsin? Birinci parti böyle olunmaz.”
ERDOĞAN’DAN RANDEVU İSTENECEK
Tülay Hatimoğulları ise İmralı heyetinin siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine dair soruya, “Siyasi parti turlarını yapacağız. Bu süreçte Cumhur İttifakı’nın birleşenleri de olacak. Ancak detaylar henüz belli değil. Haftaya başlayacağız” dedi. İmralı heyetinin Suriye’nin kuzeyine de gideceğini ifade eden Hatimoğulları, hapishanelerdeki siyasi tutuklular içinse Türkiye’deki infaz yasasının değişmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan DEM Parti kaynakları, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair gündemlerinin bulunmadığını ifade etti. Kaynaklar, Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu isteyeceğini bildirdi.