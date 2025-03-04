DEM Parti siyasi parti turlarına başlıyor

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısıyla ilgili "SDG de içinde olacak mı?" sorusuna ilişkin açıklamada bulundu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve kendini lağvetmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından yeni bir gelişme yaşandı ve DEM Parti, haftaya siyasi parti turlarına başlayacağını açıkladı.
DEM Parti, siyasi parti turlarına haftaya başlayacaklarını açıkladı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.
DEM Parti'den yapılan açıklamada "
Siyasi parti turlarına haftaya başlayacağız. Cumhur İttifakı bileşenleri de içinde olacak.
" açıklaması yaptı.
"SDG de içinde olacak mı?" sorusuna ise "
Metinde olmayan bir şeyi söyleme yetkimiz yok
" yanıtı geldi.
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