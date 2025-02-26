PYD elebaşından 'Öcalan' açıklaması: Çağrıya uyacağız

"Halkların gözü ve kulağı Sayın Öcalan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimelerdedir. Sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz. Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır."