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PYD elebaşından 'Öcalan' açıklaması: Çağrıya uyacağız

PYD elebaşından 'Öcalan' açıklaması: Çağrıya uyacağız

14:3426/02/2025, Çarşamba
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Salih Müslim Öcalan'dan gelecek olan çağrıya uyulacağının sinyalini verdi
Salih Müslim Öcalan'dan gelecek olan çağrıya uyulacağının sinyalini verdi

Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG elebaşı Salih Müslim teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yapması beklenen silah bırakma çağrısına uyacaklarını belirterek, bunun bölgedeki gelişmeleri etkileyeceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki siyasi uzantısı PYD/YPG'nin yöneticilerinden
Salih Müslim
, terörist elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılması beklenen çağrıya ilişkin konuştu.

"Çağrıyla Orta Doğu'da yeni bir süreç başlayacaktır"


Müslim,
"Sayın Öcalan halkların iyiliği için bir çağrı yapacaktır. Bu çağrı ile Orta Doğu'da yeni bir süreç başlayacak."
dedi.

PYD'nin lideri konumundaki Müslim,
"Bugüne kadar ne yaptıysak Sayın Öcalan'ın paradigması çerçevesinde yaptık. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz."
ifadelerini kullandı.

"Kürt halkı ne denirse yapacaktır"


"Halkların gözü ve kulağı Sayın Öcalan'ın iki dudağının arasından çıkacak kelimelerdedir. Sayın Öcalan'ın ne söyleyeceğini bilmiyoruz ama halkların yararına bir şeyler söyleyeceğine eminiz. Kürt halkı ne denilirse denilsin buna uyacaktır."
diyen PYD elebaşı Müslim, "Türkiye bizi PKK ile ilişkilendirip düşman gözüyle bakıyor. Sayın Öcalan bir çağrı yaparsa Türkiye'nin bize dönük bakışı da etkilenebilir." diye de ekledi.



#Salih Müslim
#PYD
#Öcalan

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