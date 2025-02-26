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DEM’liler görüntülü çağrı istiyor

DEM’liler görüntülü çağrı istiyor

04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tuncer Bakırhan.
Tuncer Bakırhan.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terörist başı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını görüntülü mesajla vereceği iddiasına cevap verdi.

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, “Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Buna Öcalan’la karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler öylesine tarihi açıklamanın ciddiyetin en uygun olması gerekir. Ciddiyetine uygun bir formül bulunsun” dedi. Silah bırakma çağrısı içinse Bakırhan, “Bir çağrı olacak kesin yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem” ifadelerini kullandı.



#İmralı Heyeti
#DEM
#Abdullah Öcalan

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