DEM’liler görüntülü çağrı istiyor

Partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, “Daha sağlıklı inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Buna Öcalan’la karar verilmesi gerek. Bunlar teknik meseleler öylesine tarihi açıklamanın ciddiyetin en uygun olması gerekir. Ciddiyetine uygun bir formül bulunsun” dedi. Silah bırakma çağrısı içinse Bakırhan, “Bir çağrı olacak kesin yakın zamanda olacak kesin. Ama tarih söyleyemem” ifadelerini kullandı.