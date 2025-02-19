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DEM heyeti Kuzey Irak'ta: Mesrur Barzani'den İmralı açıklaması

DEM heyeti Kuzey Irak'ta: Mesrur Barzani'den İmralı açıklaması

15:0019/02/2025, Çarşamba
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DEM heyeti Kuzey Irak'ta
DEM heyeti Kuzey Irak'ta

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesi için her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır olduklarını belirtti.

DEM Parti İmralı Heyeti; Mesud Barzani, Neçirvan Barzani ve Bafel Talabani'yle görüştükten sonra, bugün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yle bir araya geldi.


Barzani'yi bilgilendirdiler


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) görüşmenin ardından yapılan açıklamada, heyetin IKBY'deki ziyaretleri, görüşmeleri ve toplantıları konusunda memnuniyetlerini dile getirerek ziyaretlerinin amacı ve Türkiye'de barış sürecine yönelik çabaları hakkında Başbakan'a kısa bir değerlendirmede bulunduğu belirtildi.



Dem heyeti Barzani'nin desteğine değer biçiyor


İmralı Heyeti ayrıca, şu anda Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını ve Kürt meselesinin barışçıl çözümünün güncel ve önemli bir konu haline geldiğini vurguladı. Heyet, süreçte Başkan Mesud Barzani'nin rolünü, konumunu ve desteğine yüksek bir değer biçtiklerini belirtti.


Barzani: Türkiye'de barış sürecini destekliyoruz


IKBY Başbakanı Barzani de barış, istikrar ve bölgedeki halklar ile genel olarak dünya halkları arasındaki barışçıl bir arada yaşamayı ve kardeşliği güçlendirmek için her fırsattan yararlanmanın öneminin altını çizdi. Türkiye'de barış sürecini desteklediğini ve savaş ile şiddetin son bulması gerektiğini bir kez daha dile getiren Barzani heyete, IKBY'nin bu konuda her türlü işbirliği ve dayanışmaya hazır olduğunu söyledi.




#Mesrur Barzani
#DEM Parti
#Kuzey Irak

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