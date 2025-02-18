İmralı heyeti Süleymaniye'de Talabani ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, burada KYB Lideri Bafel Talabani ile IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin Öcalan ile yaptıkları görüşmeler hakkında Bafel ve Kubat Talabani'ye bilgi verdikleri, sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldıkları ifade edildi.