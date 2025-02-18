İmralı heyeti Süleymaniye'de Talabani ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, Irak'ın Süleymaniye şehrinde KYB Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın avukatlarından oluşan heyet, Irak'ın Süleymaniye şehrine gitti.
Görüş ve önerilerini aldılar
DEM Parti İmralı Heyeti, burada KYB Lideri Bafel Talabani ile IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşme sonrası DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyetin Öcalan ile yaptıkları görüşmeler hakkında Bafel ve Kubat Talabani'ye bilgi verdikleri, sürece ilişkin görüş ve önerilerini aldıkları ifade edildi.
Heyet Pazar günü Erbil'e giderek KDP Başkanı Mesut Barzani ile, Pazartesi günü ise IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.