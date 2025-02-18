DEM Parti usulsüzlükleri ortaya çıkıyor: 40 kişiyi istihdam edecekleri parayı 11 kişiye dağıtmışlar

2024 Yerel Seçimleri sonrasında Akdeniz Belediyesi'ni kazanan ve geçtiğimiz ay terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız ve sözde eş başkan Nuriye Aslan yönetiminde yaşanan usulsüzlükler ortaya çıkmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Akdeniz Belediyesi’nde DEM Parti dönemi 40 kişiyi rahat bir şekilde istihdam edecek ücreti yandaş 11 isme verildiği öğrenildi. Belediyede çalışan müdür ve memur kadrosundaki personelden daha fazla maaş aldığı gözlenen 11 kişinin ücret adaletsizliği tepkilere neden oldu.

2025 yılında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte 11 kişinin brüt maaşları 1 milyon TL'yi buluyor. Belediye yönetimine yakın olan bu 11 kişinin 2025 yılında en az maaşı 72 bin TL, en yüksek maaşı ise 102 bin TL oldu. 11 kişinin sigortaları da bu rakamlar üzerinden yatırılınca Belediyeye çok fazla külfet olduğu ortaya çıktı. Bu işçilerin normal şartlarda almaları gereken en yüksek maaş 27 bin 150 TL. Ücret adaletsizliğinin ortaya çıkması belediyede işçiler arasında da huzursuzluk yarattı.