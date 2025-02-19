Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması: Başvuru olursa değerlendiririz

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin İmralı ziyareti hakkında, “Yeni başvuru çalışması olursa bunu da değerlendirip bu konudaki izinleri sağlarız.” dedi.
HP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terörsüz bir gelecek için İmralı adasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM arasındaki görüşmeler sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti'den 'Öcalan tarihi çağırıyı yapacak' çıkışı gelmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Başvuru olursa değerlendiririz"
"DEM Parti heyetinin İmralı'da 3. kez ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıt veren Yılmaz Tunç, "Başvuru olursa değerlendirip izin sağlarız" ifadelerini kullandı.
Yılmaz Tunç açıklamasında şunları söyledi: