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Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması: Başvuru olursa değerlendiririz

Bakan Tunç'tan İmralı açıklaması: Başvuru olursa değerlendiririz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:0319/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Tunç DEM Parti'nin yeni bir İmralı ziyaretine izin verilebileceğini söyledi
Bakan Tunç DEM Parti'nin yeni bir İmralı ziyaretine izin verilebileceğini söyledi

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin İmralı ziyareti hakkında, “Yeni başvuru çalışması olursa bunu da değerlendirip bu konudaki izinleri sağlarız.” dedi.

HP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla terörsüz bir gelecek için İmralı adasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM arasındaki görüşmeler sürüyor.


Geçtiğimiz günlerde de DEM Parti'den 'Öcalan tarihi çağırıyı yapacak' çıkışı gelmişti.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


"Başvuru olursa değerlendiririz"


"DEM Parti heyetinin İmralı'da 3. kez ziyareti olacak mı?" sorusuna yanıt veren Yılmaz Tunç, "Başvuru olursa değerlendirip izin sağlarız" ifadelerini kullandı.


Yılmaz Tunç açıklamasında şunları söyledi:


Önceden iki başvuru oldu. İkisinde de değerlendirmemizi yaptık ve izinler gerçekleşti. DEM Partililerin de görüşmesi sağlanmış oldu. Yeni bir başvuru söz konusu olursa bunu da tabii ki değerlendirip bu konudaki izni sağlarız.



#Yılmaz Tunç
#DEM Parti
#İmralı

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