DEM Partili Dargeçit Belediyesi'nden provokatif paylaşım

fadelerine yer vererek, kamuoyunda tepki oluşturmaya çalıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu hattın hiçbir zaman iptal edilmediği ortaya çıktı.

fadelerine yer vererek, kamuoyunda tepki oluşturmaya çalıştı. Ancak Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, söz konusu hattın hiçbir zaman iptal edilmediği ortaya çıktı.

"Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Halkımıza duyurulur." i

"Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmiştir. Halkımıza duyurulur." i

ifadelerinin yer aldığı yeni bir açıklama yaparak, bu karardan dönülmesini kendi başarıları gibi sunmaya çalıştı.

ifadelerinin yer aldığı yeni bir açıklama yaparak, bu karardan dönülmesini kendi başarıları gibi sunmaya çalıştı.

"Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs için iptal karan alınmıştır. Oluşan tepkilere karşı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerinin devam etme karan alınmıştır. Halkımıza duyurulur. Dargeçit Belediye Eş Başkanları Asya Gezer ve Aziz Ramazan Akın"

"Dargeçit ile Yoncalı arasındaki yolcu seferini yapmakta olan Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüs için iptal karan alınmıştır. Oluşan tepkilere karşı Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs seferlerinin devam etme karan alınmıştır. Halkımıza duyurulur. Dargeçit Belediye Eş Başkanları Asya Gezer ve Aziz Ramazan Akın"

Ancak, Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiler, Dargeçit Belediyesi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Hiçbir zaman iptal edilmeyen bir otobüs hattının, önce iptal edilmiş gibi duyurulup daha sonra sözde "geri getirilmiş" gibi sunulması, belediyenin halkı yanıltmaya yönelik bilinçli bir politika izlediğini ortaya koydu.