Akdeniz Belediyesi'nden DEM döneminde ihalesiz 35 milyonluk kaynak

DEM Parti'li Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız tarafından daha önce yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer ’in iddianamesinde terörist başını Öven sloganlar nedeniyle ismi yer alan Rojda adlı sanatçıya Akdeniz ilçesinde 4 milyon TL karşılığında konser verdirmesi şok etkisi yarattı.

DEM Partili Akdeniz Belediye yönetiminin yaptığı dikkat çeken harcamalar, kayyım tarafından tek tek tespit ediliyor.

Terör örgütüyle iltisakı nedeniyle tutuklanan ve yerine kayyım atanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın 9 aylık görev süresince ihale yerine doğrudan teminle yandaş firmalara kaynak sağladığı, yine kayyım döneminde ortaya çıktı.

İhale açmadı, yandaşa doğrudan teminle aktardı

9 ayda ihale açmak yerine doğrudan teminle toplam 35 Milyon TL’yi aşan kaynağı yandaşa aktaran DEM’li Hoşyar Sarıyıldız yönetiminin, sürekli aynı firmalara piyasanın çok üstünde organizasyon işlerini vermesi de bomba etkisi yarattı.

DEM’li Sarıyıldız döneminde tanıtım ve organizasyon adı altında düzenlenen festivallere toplam 17 Milyon TL’yi aşkın ödeme yapılması kamuoyunda büyük tepki çekti.

Akdeniz'de dikkat çeken 'Rojda' detayı: Konsere 4 milyon TL gömmüşler

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tarafından “Akdeniz Barış ve Kültür Festivali” kapsamında yine doğrudan teminle Rojda adlı sanatçıyı yaklaşık 4 Milyon TL bedelle getirdiği ortaya çıktı. Rojda’nın konser ücreti piyasa değerinin katbekat üstünde bir bedel ile doğrudan temin yöntemi kullanılarak yandaş firmalara usulsüzce dem Partili yönetim tarafından aktarıldığı gözler önüne serildi.

Yerel sanatçılara 1,5 milyon TL

Yine Akdeniz “1. Bağlarbaşı İncir Festivali” adı altında yerel sanatçılara yapılan ödeme dudak uçuklattı.