Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Akdeniz Belediyesi'nden DEM döneminde ihalesiz 35 milyonluk kaynak

Akdeniz Belediyesi'nden DEM döneminde ihalesiz 35 milyonluk kaynak

17:551/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
DEM Partili Akdeniz Belediye yönetiminin yaptığı dikkat çeken harcamalar, kayyım tarafından gün yüzüne çıkarılıyor.
DEM Partili Akdeniz Belediye yönetiminin yaptığı dikkat çeken harcamalar, kayyım tarafından gün yüzüne çıkarılıyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Partili Akdeniz Belediyesi’ne terör örgütüyle iltisakı nedeniyle kayyım atanmıştı. DEM’li belediye yönetiminin sadece 9 ayda ihale açmadan doğrudan teminle toplam 35 Milyon TL’yi aşkın harcama yaptığı tespit edilirken, bu rakamın içinden organizasyon adı altında 17 Milyon TL’nin üstünde parayı kullandığı ortaya çıktı.

DEM Parti'li Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız
tarafından daha önce yerine kayyım atanan
Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer
’in iddianamesinde terörist başını Öven sloganlar nedeniyle ismi yer alan Rojda adlı sanatçıya Akdeniz ilçesinde 4 milyon TL karşılığında konser verdirmesi şok etkisi yarattı.

DEM Partili Akdeniz Belediye yönetiminin yaptığı dikkat çeken harcamalar, kayyım tarafından tek tek tespit ediliyor.

Terör örgütüyle iltisakı nedeniyle tutuklanan ve yerine kayyım atanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın 9 aylık görev süresince ihale yerine doğrudan teminle yandaş firmalara kaynak sağladığı, yine kayyım döneminde ortaya çıktı.

İhale açmadı, yandaşa doğrudan teminle aktardı

9 ayda ihale açmak yerine doğrudan teminle toplam 35 Milyon TL’yi aşan kaynağı yandaşa aktaran DEM’li Hoşyar Sarıyıldız yönetiminin, sürekli aynı firmalara piyasanın çok üstünde organizasyon işlerini vermesi de bomba etkisi yarattı.

DEM’li Sarıyıldız döneminde tanıtım ve organizasyon adı altında düzenlenen festivallere toplam 17 Milyon TL’yi aşkın ödeme yapılması kamuoyunda büyük tepki çekti.

Akdeniz'de dikkat çeken 'Rojda' detayı: Konsere 4 milyon TL gömmüşler

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tarafından “Akdeniz Barış ve Kültür Festivali” kapsamında yine doğrudan teminle Rojda adlı sanatçıyı yaklaşık 4 Milyon TL bedelle getirdiği ortaya çıktı. Rojda’nın konser ücreti piyasa değerinin katbekat üstünde bir bedel ile doğrudan temin yöntemi kullanılarak yandaş firmalara usulsüzce dem Partili yönetim tarafından aktarıldığı gözler önüne serildi.

Yerel sanatçılara 1,5 milyon TL

Yine Akdeniz “1. Bağlarbaşı İncir Festivali” adı altında yerel sanatçılara yapılan ödeme dudak uçuklattı.

Festival kapsamında yine doğrudan teminle yandaş organizasyon firmasına yerel sanatçılar Kadir Çat ve Özlem Taner için 1,5 Milyon TL ödeme yapıldığı kayıtlarda ortaya çıktı.

#Akdeniz Belediyesi
#DEM Parti
#Hoşyar Sarıyıldız
#Ahmet Özer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi