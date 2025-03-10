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DEM Parti heyeti siyasi parti turuna başladı: İlk durak CHP

DEM Parti heyeti siyasi parti turuna başladı: İlk durak CHP

11:1410/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti Öcalan'ın çağrısı sonrası siyasi partilerle görüşecek.
DEM Parti Öcalan'ın çağrısı sonrası siyasi partilerle görüşecek.

İmralı'dan terör örgütüne gelen silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, siyasi partilerle görüşmelere başladı. İlk buluşma bugün CHP ile gerçekleşti.

Türkiye'de "terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yeni dönemin adımları atılmaya devam ediyor.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki tarihi çağrısının ardından İmralı'dan gelen "silah bırakın" mesajı üzerine siyasi partilerle görüşme süreci başlıyor.


Bugün ilk olarak Meclis'te EMEP ile görüşen DEM Parti yetkilileri, daha sonra CHP'yi ziyaret etti.


Bakirhan ve Hatimoğlulları Özel ile görüştü


DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğullları, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.


17 Mart'ta AK Parti Ve MHP'ye gidilecek


DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek.


Görüşmeler TBMM'de olacak


Heyetin, MHP ile gerçekleştireceği görüşme saat 11.00'de başlayacak. AK Parti ile randevu da saat 14.00'te.


Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.


Görüşmelerde, İmralı'nın silah bırakma çağrısı bu bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.


Neler olmuştu?


MHP Lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.


Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.


Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.




#DEM Parti
#İmralı
#heyet

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