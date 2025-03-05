Dikkat çeken araştırma: Türk halkı Öcalan’ın silah bırakma çağrısını olumlu değerlendiriyor

Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.





Areda Survey’in gerçekleştirdiği araştırmada, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma çağrısını olumlu bulanların oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 50,9 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 57,5 olarak araştırmaya yansıyor.





Olumsuz değerlendirenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 37,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 42,5. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,5 olduğu görülüyor.





Katılımcıların yüzde 48,3’ü çağrının dikkate alınmaması gerektiğini ve silah bırakmanın esas olduğunu belirtti. Yüzde 32,4’ü bunun PKK’nın zayıflamasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu ifade ederken, yüzde 19,3’ü ise çağrının gerçek ve samimi bir barış adımı olduğunu savundu.









PKK silah bırakacak mı?





Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 47,4’ü PKK’nın silah bırakmayacağını düşünürken, yüzde 38’i PKK içindeki farklı grupların tutumuna bağlı olarak sürecin değişebileceğini belirtti. PKK’nın kesin olarak silah bırakacağına inananların oranı ise yüzde 14,6.





Araştırmaya göre, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısının Türkiye’de barış ortamına katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 46,8 iken, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 51,2 olarak araştırmaya yansıyor. Bu çağrının barışa katkı sağlamayacağını düşünenlerin oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 44,6 iken, dağıtıldıktan sonra yüzde 48,8. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,7 olduğu görülüyor.





Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları devam etmeli mi?





Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin de görüşlerin alındığı araştırmada, halkın büyük bir kısmı sınır ötesi operasyonların devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 69,8’i operasyonların sürmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 18,8’i Türkiye’nin PKK’nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.





Araştırmanın metodolojisi





Türkiye genelinde bin 220 kişinin katıldığı ve 28 Şubat – 03 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.



