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CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat cezası: Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti

CHP Genel Başkanı Özel'e tazminat cezası: Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti

15:4314/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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Özgür Özel / Akın Gürlek.
Özgür Özel / Akın Gürlek.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ‘seyyar giyotin’ ifadesi sebebiyle 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Sabah'ın haberine göre Özel, partisinin 6 ayrı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla Özel'e yönelik İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

480 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme, Özel'in 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.


#İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek
#Özgür Özel
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