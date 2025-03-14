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Beylikdüzü'nde işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde işlenen cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

15:4114/03/2025, Cuma
DHA
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Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada Muharrem Can Kurtuluş (27) 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Aralık'ta saat 01.00 sıralarında Beylikdüzü Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, Muharrem Can Kurtuluş arkadaşıyla birlikte aracını otoparka park ettikten sonra kafeye doğru gittiği sırada otoparkta görevlileriyle tartışan 4 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli 4 kişi Kurtuluş'la kavga etmeye başladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi. Kurtulmuş otoparktan çıkacağı sırada 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildi. Kurtuluş aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kurtuluş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. İncelemeler sonucunda Muharrem Can Kurtuluş'un hayatını kaybettiği saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kurtulmuş'un 4 şüpheli tarafından aracının önü kesildiği, aracından indiği sırada çıkan arbede ve silahlı saldırıya uğradığı anlar yer alıyor.





#Beylikdüzü
#Cinayet
#Asayiş

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