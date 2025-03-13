Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da iki ayrı halı sahada acı olay: Maçta fenalaşan iki genç hayatını kaybetti

İstanbul'da iki ayrı halı sahada acı olay: Maçta fenalaşan iki genç hayatını kaybetti

17:3313/03/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İstanbul'da üç hafta arayla iki ayrı halı saha ölümü yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
İstanbul'da üç hafta arayla iki ayrı halı saha ölümü yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

İstanbul'da iki genç halı saha maçı sırasında fenalaştı. İki ayrı halı sahada meydana gelen olaylarda biri 20 diğeri 17 yaşında olan gençler kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti. Üç hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Yelkenbasan ve Yalavaç'ın fenalaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Aniden fenalaşarak yere yığıldı

Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. Berat Yelkenbasan, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşlarını yardımına koştular

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.



#İstanbul
#Halı Saha
#Ölüm

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı: İşte TRT ve Tabii Spor'da gecenin maçları