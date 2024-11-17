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İşgalci İsrail Beyrut'ta Hizbullah'ın medya sorumlusunu öldürüldü

İşgalci İsrail Beyrut'ta Hizbullah'ın medya sorumlusunu öldürüldü

16:1117/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Foto: AA
Foto: AA

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah Medya İlişkileri Şefi Muhammed Afif öldürüldü.

İsrail Lübnan’da yoğun saldırılarını sürdürüyor.


Lübnanlı güvenlik yetkileri, İsrail’in Beyrut'un merkezindeki Ras al-Naba'a mahallesinde bir binaya düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın medya ilişkileri şefi Muhammed Afif'in öldüğünü belirtti.


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İşgalci İsrail Beyrut'ta Hizbullah'ın medya sorumlusunu öldürüldü
Dünya / Ortadoğu
17 Kasım, Pazar

Görgü tanıkları saldırı öncesinde İsrail ordusunun herhangi bir tahliye uyarısında bulunmadığını bildirdi.


#İsrail
#Beyrut
#Hizbullah

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