İsrail rehineleri kasten bombalıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki rehinelerin tutulduğu yerleri ‘onları öldürmek için kasten’ bombaladığını söyledi. Ebu Ubeyde Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, “İşgalci İsrail ordusu kısa süre önce bazı rehinelerin tutulduğu bir yeri bombaladı. Öldürüldüklerinden emin olmak için bombardımanı tekrarladı” ifadelerini kullandı.





ATEŞKESİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kassam Tufayları’nın rehineleri geri almak için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, akıbeti bilinmeyen rehinelerden birini geri almayı başardığını ifade etti. Ebu Ubeyde, bu olaydan ve rehinelerin hayatlarından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hükümetini ve İsrail ordusunu ‘tamamen sorumlu’ tuttu. Bu gelişme, Hamas ile İsrail arasında Mısır ve Katar'ın himayesinde ve ABD'nin de katılımıyla yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğine dair haberlerin geldiği sırada yaşandı.





Okullara saldırdı: 53 şehit

Diğer yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırıları gece gündüz sürüyor. İsrail’in önceki gece gerçekleşen saldırılarında 19 Filistinli, dün akşam Beyt Hanun’daki Halil Uveyda Okuluna saldırısında ise 53 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler (BM) yan kuruluşu UNRWA'ya bağlı okula düzenlediği saldırıda da 10 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 976 Filistinli öldü, 106 bin 759 kişi yaralandı.



