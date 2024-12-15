Katil İsrail ordusu Batı Şeria'nın kentlerinde baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kentlerinde baskın düzenledi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah kentinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Selfit kentinde de darbedilen bir Filistinli yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Nablus, Ramallah ve El Halil kentlerinde yaptığı baskınlarda, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Ramallah'ın Barka köyünde Filistinlilere ait bir evi basan askerler, köyün giriş çıkışını kapattı.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah kentinde Filistinlilere ait araçlara saldırdı. Selfit kentinde de darbedilen bir Filistinli yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.