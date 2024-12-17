İsrail’e karşı direniş hattı kurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İsrail’in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır” dedi.

Suriye’deki son gelişmelerle ilgili basın açıklaması yapan Bahçeli, Suriye’de 8 Aralık’tan geçerli olmak üzere bambaşka bir siyasi gerçekliğin meydana geldiğini söyledi.





KARANLIK DEVİR KAPANDI

“Baştan ayağa çürüyen Esed rejimi bütün melanet ve musibetiyle nihayet çökmüştür” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “Nitekim baskıcı ve totaliter Esed rejiminin zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği zora ve geniş bir ittifaka dayalı şekilde tasfiye edilmiştir. Suriye halkı pas tutmuş esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmuş ve yeni bir döneme kucak açmıştır.”





GEÇİŞ SÜRECİ HIZLANACAK

“Türkiye’nin diyalog ve iş birliği telkinlerine sırt çeviren, halkıyla düşman kamplarda mevzilenip ihtilafa düşen zalim Esed’in ülkeden kaçışıyla birlikte tarih sahnesine çıkan yeni Suriye’nin demokrasiye geçiş süreci inanıyorum ki hızlanacaktır. Muhalif grupların yönetimi devralmasıyla Suriye’de ihtiyatlı ve zamanla daha da somutlaşacak bir bahar havası doğmuştur.”





TÜRKİYE DOĞRU YERDE DURDU

“Üç ay süreyle görev yapacak geçiş hükümetinin şu ana kadar verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar, gösterdiği olgun yaklaşımlar sevindirici olduğu kadar ülkede yaşayan her kesim için makul, dengeli, dengeleyici ve rahatlatıcıdır. Türkiye 13 yıllık Suriye krizinde doğru yerde durmuş, esasen komşuluk hukukunun ahlak ve ilkelerini titizlikle savunmuş, bununla da kalmayıp her zaman bağlı kalmıştır.”





SİYONİST BARBALIĞIN İSTİLA GİRİŞİMİ

“Diğer yandan Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir. İsrail’in, Golan Tepeleri'nde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam’a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösterisi yapması, ısrarla ve sistematik ölçekte nüfuz alanları oluşturarak Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır. İsrail’in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır.”





SURİYE’NİN GELECEĞİNDE TERÖR OLAMAZ

“Terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasından başka seçenek de kalmamıştır. Ne Türkiye’nin ne de Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır. Parçalanmış Suriye’ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur. PKK/YPG’nin Fırat’ın batısından çıkarılmasından sonra doğusundan da temizlenmesi mukadder bir sorumluluktur.”





Özgür Özel’e tepki: Cahilin zırvası

“Kürt kardeşlerimizle kavlimiz ve kaderimiz birdir” vurgusu yapan Bahçeli, “PKK/YPG ile mücadelemiz tavizsizdir, kıran kırana devam edecektir. CHP Genel Başkanı’nın ‘Öcalan Meclis’e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır’ sözleri bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti’nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. CHP Genel Başkanı’nın Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir. Özgür Özel’in Viking takıntısı potansiyel hayranlığının dışa vurumu, viran ve virman edilmiş iradesinin acıklı vurgunu, çatlak vazo gibi oturduğu koltuktaki pespaye halinin vaziyetidir. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir” dedi.



