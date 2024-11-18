Devlet Bahçeli haklı çıktı: Tarihi Öcalan çağrısı ile DEM'e meydan okudu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı siyaset gündemindeki yerini korurken Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, MHP liderinin DEM'in uzlaşmaya yanaşmayacağını zaten bildiğine vurgu yaptı. Cumhur İttifakı'nda her hangi bir görüş ayrılığının bulunmadığını belirten Ünal "PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu." dedi. Öte yandan Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de tarihi çağrının muhataplardaki etkilerine dikkat çekti.
Türki siyasetinde uzun bir süredir MHP Genel Başkanı
'nin grup konuşmasında yaptığı tarihi Öcalan çağrısı konuşuluyor.
Bahçeli'nin 1 Ekim'de DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşması ile başlayan süreç 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik
"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun terörün bittiğini açıklasın."
çağrısıyla yeni bir aşamaya geçmişti.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla DEM'e meydan okuduğunu belirtti.
Bahçeli'nin keskin inancı
Ünal
başlıklı yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Ünal, Bahçeli'nin açıklamalarının tam olarak anlaşılamadığına dikkat çekerek, MHP liderinin DEM Parti'ye açık bir meydan okuma yaptığını belirtti. Ünal,
"Bahçeli, DEM Parti’nin terörle bağlantısını kesmeyeceğine duyduğu kesin inançla en uç noktada bir iddiada bulunuyor: 'Hadi bakalım, siz terörle bağlantınızı kesin, biz de Öcalan’ı serbest bırakalım' diyor."
ifadelerini kullandı.
DEM ve PKK olumsuz cevap verdi
Ünal, Bahçeli’nin DEM Parti ile yaşadığı iddialaşma ve bu süreçte partinin takındığı tutuma ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bahçeli’nin Öcalan çağrısının üzerinden 3 hafta geçti ve bu meydan okumasındaki haklılığı, en uç vaatte bulunurken, yani bir iddialaşmayla riske girerken, DEM Parti’nin takınacağı tavırdan emin olduğu ortaya çıktı. PKK da, DEM Parti de, Bahçeli’nin bu meydan okumasına, bu iddialaşmasına olumlu cevap vermedi. PKK teröre devam edeceğini, DEM Parti de terörle irtibatını kesmeyeceğini açıkladı. Böylece de zaten mümkün olmayan, Öcalan’ın hapisten çıkması, TBMM’de konuşması vaadi ortadan kalkmış oldu.
"Bizzat Kürtlerin kendisi muhatap alınacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına destek verdi mi? Ortada destek verecek bir durum yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’nin bu çıkışına itiraz etti mi? Bir iddialaşma sözüne, bir meydan okumaya itiraz etmeye de gerek yok.
Erdoğan da, Bahçeli de, terör örgütünün kendisini lağvetmeyeceğini, DEM Parti’nin terörle irtibatı kesmeyeceğini biliyorlar. İkisi de konuşmalarında çok açık ifade ettiler: Bizzat Kürtlerin kendisini muhatap alacak, terör örgütünü de onun siyasi uzantısını da devreden çıkaracaklar."
"Kimse ittifakın dağılacağı umuduna kapılmasın"
Öcalan çağrısının Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığına neden olduğuna dair iddialara da değinen Ünal şöyle yazdı;
"Tekrar yazalım: Ne MHP’nin ne de AK Parti’nin, yani Cumhur İttifakı’nın gündeminde, “Öcalan’ı serbest bırakmak” gibi bir plan, proje, politika, hedef var. Cumhur İttifakı’nın da, ne bu sebeple, ne de bir başka sebeple dağılması gibi bir durum söz konusu. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi de ittifakın ve uyumun devam ettiğini gösteriyor. Kimse ittifakın dağılacağı umuduna kapılmasın; kimse de Bahçeli’nin sözlerinden yanlış manalar çıkarıp, ya da Bahçeli’nin sözlerini kendi arzularına bahane edip, suyu bulandırmaya kalkışmasın."
Bahçeli'nin danışmanı: Hepsinin aklını aldı
Öte yandan Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Türkgün gazetesindeki köşesinde "Bahçeli hepsinin aklını aldı" başlıklı yazısında bu konuyu ele aldı.
CHP ve destekçileri, DEM ile yapılacak ittifak ve işbirliğinin sonuçsuz kalma endişesiyle söz konusu çağrıya şiddetle karşı çıktığını belirten Çiçek
"Öyle bir mayına bastılar ki, şu an o mayının üzerinde soğuk terler döküyorlar. Akla, mantığa aykırı ne kadar yorum varsa onu yapıyorlar. Adeta sudan çıkmış balığa döndüler."
ifadelerini kullandı.
"Adeta tavşanın gözüne tutulan far misali..."
Çiçek'in yazısındaki kısım şu şekilde;
"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, DEM'e ve onun 'önderimiz' dediği teröristbaşı Öcalan'a öyle bir çağrı yaptı ki, 2015 yılından bugüne PKK'nın siyasi uzantılarının sermayesini yiyen başta CHP ve kuyrukları adeta mayına basan ve ayağını çekemeyen bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çünkü hepsi de DEM ile ittifak ilişkilerini onlara karşı 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın' gibi bir çağrı yapmadan, onların teröre yardım ve yataklığını meşrulaştırarak sürdürüyordu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli adeta tavşanın gözüne tutulan far misali DEM'i şoke eden teröristbaşı Öcalan'a DEM grubunda onların yüzlerine karşı 'Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lagvedildiğini haykır' çağrısını yaptı. DEM ile ittifak ve işbirliği sözleşmeleri sonuçsuz kalacak korkusu yaşayan CHP ve kuyrukları şiddetle buna karşı çıkıyor.
"Soğuk terler döküyorlar"
CHP ve kuyruklarına, 'Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan DEM'i kapatalım' diyorsun! Asla olmaz diyorlar. MHP Lideri Devlet Bahçeli inanın adeta hepsinin aklını aldı, ruhunu söktü. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Öyle bir mayına bastılar ki, şu an o mayının üzerinde soğuk terler döküyorlar. Akla, mantığa aykırı ne kadar yorum varsa onu yapıyorlar. Adeta sudan çıkmış balığa döndüler."
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