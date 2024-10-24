Teröristbaşı Öcalan yıllar sonra ailesiyle görüştürüldü

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan 'aile' olarak terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Aile teröristbaşı ile en son 2020 yılında görüşmüştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik, örgütü feshetmesi şartıyla "umut hakkından yararlanmak için başvuruda bulunması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapması" çağrısında bulunması, Türkiye genelinde geniş çapta tartışmalara neden oldu.
Bahçeli'nin çağrısı siyaset gündemindeki yerini korurken dikkat çeken bir ziyaret yaşandı.