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Teröristbaşı Öcalan yıllar sonra ailesiyle görüştürüldü

Teröristbaşı Öcalan yıllar sonra ailesiyle görüştürüldü

Lokman Özdemir
09:2224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ömer Öcalan
Ömer Öcalan

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan 'aile' olarak terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Aile teröristbaşı ile en son 2020 yılında görüşmüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik, örgütü feshetmesi şartıyla "umut hakkından yararlanmak için başvuruda bulunması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapması" çağrısında bulunması, Türkiye genelinde geniş çapta tartışmalara neden oldu.


Bahçeli'nin çağrısı siyaset gündemindeki yerini korurken dikkat çeken bir ziyaret yaşandı.





Teröristbaşı Öcalan ile görüşme


DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın elebaşı
Abdullah Öcalan
ile 4,5 yıl aradan sonra ilk kez görüştüklerini duyurdu. Öcalan, yaptığı paylaşımda, rutin aile görüşmelerinin her koşulda sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Ömer Öcalan açıklamasında şunları yazdı;

"
Sayın
Abdullah Öcalan ile en son 3 Mart 2020 tarihinde yüz yüze görüşmüştük. Aile olarak, yıllar sonra 23 Ekim 2024 tarihinde kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Rutin aile görüşme hakkının, hangi şartlarda olursa olsun kesintisiz devam etmesini talep ediyoruz."



Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısı ne anlama geliyor? Nedim Şener o sözlerin şifresini canlı yayında anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’nin yeni yasama yılı açılış töreninde DEM Partililerle tokalaşması Türk siyasetinde önemli dönemeçlerinden birisine kapı araladı. Devlet Bahçeli’nin "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" ifadeleri Türk siyasetini hareketlendirdi. Bahçeli’nin grup toplantısındaki çağrısının ardından peş peşe açıklamalar ise gelmeye devam ediyor. Bahçeli’nin çağrısını Haber Global ekranlarında değerlendiren gazeteci Nedim Şener, o sözlerin şifrelerini anlattı.


#DEM Parti
#Abdullah Öcalan
#Ömer Öcalan

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