Davutoğlu 'anneleri' şart koştu: Bahçeli'ye destek veririz

"Sayın Bahçeli’nin daha önceki haftalardaki açıklamalarını hep teşvik ettim hep olumlu bulduğumu ifade ettim. Türkiye’de dış güçlerin istismar ettiği en önemli fay hatlarından biri olan Kürt sorunu konusunda makul doğru bir tavrın Sayın Bahçeli tarafından ortaya konmasını bir ümit ışığı olarak gördüm. Bekledim ki sistematik bir açıklamayla sadece Sayın Bahçeli değil, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya değinsin ve karşımızda bir devlet aklı görelim. Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamayla buna yeni bir boyut kattı. Maalesef Cumhurbaşkanı, bu açıklamalara destek dışında kapsamlı bir çerçeve çizmedi. Gece boyu Sayın Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu, siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla çıtayı yükseltti.