Davutoğlu 'anneleri' şart koştu: Bahçeli'ye destek veririz

Devlet Bahçeli - Ahmet Davutoğlu
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemin ilk sırasına oturan 'Öcalan' çağrısına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan şartlı destek geldi. Davutoğlu "Sayın Bahçeli’nin başlatmış olduğu sürece, şehitlerimizin annelerini ve aynı şekilde Doğu’da çocuklarını kaybetmiş annelerin haklarını koruyacak şekilde destek veririz" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor.
Bahçeli'nin
"Öcalan gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın"
çağrısı gündemin birinci sırasına oturmuş durumda.
Konuyla ilgili siyasilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Saadet - Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı
Abdullah Öcalan
’a yönelik sözleriyle ilgili konuştu.
Bahçeli'nin attığı adımın içinin doldurulması gerektiğini savunan Davutoğlu
"Sayın Bahçeli’nin başlatmış olduğu sürece, içi doldurulması şartıyla, toplumsal psikolojiyi birleştirmek şartıyla destek veririz. Şehitlerimizin annelerini ve aynı şekilde Doğu’da çocuklarını kaybetmiş annelerin haklarını koruyacak şekilde destek veririz."
dedi.
İşte Davutoğlu'nun o açıklamaları;
"Sayın Bahçeli’nin daha önceki haftalardaki açıklamalarını hep teşvik ettim hep olumlu bulduğumu ifade ettim. Türkiye’de dış güçlerin istismar ettiği en önemli fay hatlarından biri olan Kürt sorunu konusunda makul doğru bir tavrın Sayın Bahçeli tarafından ortaya konmasını bir ümit ışığı olarak gördüm. Bekledim ki sistematik bir açıklamayla sadece Sayın Bahçeli değil, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya değinsin ve karşımızda bir devlet aklı görelim. Sayın Bahçeli dün yaptığı açıklamayla buna yeni bir boyut kattı. Maalesef Cumhurbaşkanı, bu açıklamalara destek dışında kapsamlı bir çerçeve çizmedi. Gece boyu Sayın Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden yoğun bir sosyal medya fırtınası koptu, siyasetçilerin her biri farklı cephelerden sert açıklamalarla çıtayı yükseltti.
"Çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız"
"Çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız"
Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan size açık şekilde ifade etmek istiyorum bizim partimizin programı içinde de mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak tanımladığımız ve çözüm noktasında da tam demokrasiyi gösterdiğimiz Kürt sorunu noktasında gerçekten adım atmak istiyorsanız bir eylem planı içinde bunu açıklayın. Bu fay hatlarını çözüme götürecek her hamlenin arkasındayız.
"Destek veririz"
"Destek veririz"
Sayın Bahçeli’nin başlatmış olduğu sürece, içi doldurulması şartıyla, toplumsal psikolojiyi birleştirmek şartıyla destek veririz. Şehitlerimizin annelerini ve aynı şekilde Doğu’da çocuklarını kaybetmiş annelerin haklarını koruyacak şekilde destek veririz. Ama önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın eylem planlarını hep beraber görmemiz lazım."
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