Türk siyasetinde tarihi dönemeç: Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına kim ne dedi?

"Türkiye'de bir daha şehit gelemeyecekse, bir daha kan akmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söylüyorsa bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz"