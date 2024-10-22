Türk siyasetinde tarihi dönemeç: Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına kim ne dedi?

Devlet Bahçeli - Özgür Özel - Tülay Hatimoğulları
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreninde DEM Partililerle tokalaşması ve "Yeni bir döneme giriyoruz' mesajı ile başlayan süreç Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeçlerinden birisine kapı araladı. Bugünkü açıklamasında da 'Öcalan DEM grubunda silah bırakma çağrısı yapsın' çağrısı yapan Bahçeli siyaseti yeniden hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.
Türk siyaseti tarihi dönemeçlerinden birini yaşıyor.
MHP lideri
'nin yeni yasama yılının ilk gününde TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan süreç bugünkü
çağrısıyla kritik bir dönemece evrildi.
Süreci başlatan 'tokalaşma'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönem 3. yasama yılının açılış töreni sonrasında genel kuruldan ayrılırken DEM Parti Eş Başkanlarının yanına geldi.
Bahçeli aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaştı.
"Yeni bir döneme giriyoruz"
Bahçeli tören sonrası Meclis resepsiyonunda DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin,
"Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım. Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır"
açıklamasında bulundu.
"Biz durduk yere el vermeyiz"
Bahçeli sonrasında partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda DEM Partililer tokalaşmasının gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı;
"DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır. Gelin Türkiye partisi olun, milli birliğimizde kenetlenin teklifidir. Biz gelişigüzel, anlık olarak el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. El sıkmanın merakına teşebbüs etmeliyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir. Siyasetimiz günü kurtarma çabası değildir."
Erdoğan'dan 'siyaset' vurgusu
Bahçeli'nin tokalaşma hamlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ekim'deki AK Parti'nin haftalık grup toplantısında da gündemdeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin DEM Partililerle el sıkışmasına dair
"Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz"
açıklamasında bulundu.
"Bahçeli’nin Meclis’in ilk günün de ve dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyoruz. Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin muhatapları tarafından anlaşılmasını bekliyoruz"
diyen Erdoğan,
"Demokratik siyasette teröre ve şiddete asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Şiddeti bir hak arama yolu görerek siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır. Ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur"
ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasının devamında şunları kaydetti:
"Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem istiyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu yaklaşımla hareket etmesidir."
"Teröristbaşı örgütün lağvedildiğini haykırsın"
MHP lideri son olarak bugün partisinin Meclis'teki grup toplantısında tarihi bir çağrıda bulundu.
Konuşmasında
"Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında duvar örülmeden, silah dışlanmadan en başta Kürt vatandaşlarımız refah ve huzur mertebesine zor ulaşacaktır"
diyen Bahçeli İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili şu çağrıda bulundu:
"Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan DEM'e uzansın. "
DEM Parti'den olumlu cevap: Hazırız
Bahçeli'nin kritik çağrısına DEM Parti'den ise olumlu cevap geldi. Bahçeli'nin sözleri sonrası DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı
, Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına ilişkin
"Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için insiyatif almaya hazırız"
dedi.
Erdoğan: Tarihi fırsat kişisel hesaplara kurban edilmemeli
Bahçeli'nin grup toplantısının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihi çıkışla ilgili olarak
"Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
Devlet Bahçeli'nin İmralı açıklamasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özel'den de açıklama geldi.
Özel partisinin grup toplantısında
"Türkiye'de bir daha şehit gelemeyecekse, bir daha kan akmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söylüyorsa bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz"
dedi.
"El yükseltiyorum Devlet Bey"
diyerek sözlerine devam eden CHP lideri
"Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kürtlere tam olarak kendilerini ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım"
ifadelerini kullandı.
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