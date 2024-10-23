Dört ülkede 'kaçak delik' arayan Abdullah Öcalan nasıl yakalanmıştı?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı açıklamadaki çelişkiye dikkat çekti. DEM Parti'nin bugünkü açıklamaya kadar, her fırsatta tek muhatap olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ettiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Daha önce 'İrademiz İmralı'dır, gidip onunla konuşun' diyorlardı. Bugün, 'Kürt sorununun çözüm yeri Meclis, muhatap da DEM Parti'dir' dedi. Dışlanacağız diye korktular. Bahçeli'nin açıklaması onları boşluğa düşürdü" dedi. Bahçeli'nin çıkışının mühim olduğunu belirten Yapıcıoğlu, yakın dönemde bir gelişme beklemediğini de belirtti.