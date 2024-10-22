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MHP'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile ilgili ilk açıklama: 22 ekim Türk siyasetinde bir milattır

MHP'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile ilgili ilk açıklama: 22 ekim Türk siyasetinde bir milattır

Lokman Özdemir
14:5422/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Feti Yıldız
Feti Yıldız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ile ilgili yaptığı çağrının ardından, partiden ilk açıklama Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir dönüm noktasıdır. Artık siyasi analizler, 22 Ekim öncesi ve 22 Ekim sonrası olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
bugünkü grup toplantısında siyaset gündeminin zirvesine oturan açıklamalarda bulundu.

Bahçeli terör örgütü elebaşı Öcalan'a çağrıda bulunup şunları söyledi:

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.


MHP lideri Bahçeli'den DEM'e tarihi çağrı: Terörist elebaşı Meclis'te silah bıraktığını ilan etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili ilk kez konuşan Bahçeli, "Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir" dedi. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecriti kaldırılırsa TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın" çağrısında bulundu.



"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır"


Açıklamalar gündemdeki yerini korurken MHP'den ilk açıklama partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.


MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,
"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler. 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır."
dedi.


Feti Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de "Umut Hakkı" ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.

Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.


Bahçeli FETÖ elebaşı için duyduğu nefreti dile getirdi: Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, dün ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen için "Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur." ifadeleriyle FETÖ elebaşı için duyduğu nefreti dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır."



#Feti Yıldız
#MHP
#Devlet Bahçeli

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