MHP'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile ilgili ilk açıklama: 22 ekim Türk siyasetinde bir milattır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, dün ölen FETÖ lideri Fetullah Gülen için "Dileğim cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur." ifadeleriyle FETÖ elebaşı için duyduğu nefreti dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ elebaşına bile dünya kalmadı. Dileğim Allah'ın gazabıyla cehennemde ebediyen yanmasıdır. Bu teröristin Türkiye'de gömüleceği bir toprak yoktur. Nerede Türkiye düşmanlığı yapmışsa orada çürüyüp gitmelidir. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır."