MHP'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ile ilgili ilk açıklama: 22 ekim Türk siyasetinde bir milattır

Feti Yıldız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ile ilgili yaptığı çağrının ardından, partiden ilk açıklama Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir dönüm noktasıdır. Artık siyasi analizler, 22 Ekim öncesi ve 22 Ekim sonrası olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
bugünkü grup toplantısında siyaset gündeminin zirvesine oturan açıklamalarda bulundu.
Bahçeli terör örgütü elebaşı Öcalan'a çağrıda bulunup şunları söyledi:
Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır"
"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır"
Açıklamalar gündemdeki yerini korurken MHP'den ilk açıklama partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,
"Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler. 22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır."
dedi.
Feti Yıldız açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Modern Ceza Hukukuna zaman içinde yeni kavramlar girmiştir. Bu kavramlardan biri de "Umut Hakkı" ya da hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkıdır.
Bu kavram müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır.
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