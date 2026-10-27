Mekke Anlaşması'na da karşı çıktılar: Özgür Özel ve ekibi şaşırtmıyor
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ele alınmaya hazırlanırken, Yeni Parti’nin tavrı belli oldu. Milli güvenlik ve bölgesel iş birliği açısından önem taşıyan anlaşmaya destek vermeme kararı alan Özgür Özel yönetimi, Türk askerinin Yemen’e gönderilmesine karşı çıktı.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek.
Yeni Parti şaşırtmadı
Kanun teklifinin görüşmelerine başlanılması beklenirken siyasi partilerin tarihi anlaşmaya ilişkin kararları da belli olmaya başladı.
Türkiye’nin milli çıkarları söz konusu olduğunda CHP’deki karşı tutumuyla bilinen Yeni Parti cephesi yine şaşırtmadı
Yeni Parti dış politika kurmayları, 'Mekke Anlaşması' gündemiyle bir araya geldi.
Yeni Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Yeni Parti Lideri Özgür Özel başkanlık etti.
Anlaşmaya destek verilmeyecek
Mekke Anlaşması’nın desteklenmemesi kararının alındığı toplantıda Yeni Parti kurmayları, “Türk askerinin anlaşma nedeniyle Yemen’e gönderilmesine karşıyız.” görüşünü dile getirdi.
Yeni Partililer, “Daha Meclis’ten onay almadan anlaşma kapsamında toplantılar yapıldı, asker gönderilmesi için söz verildi. Anayasa’nın uluslararası anlaşmalar ve asker gönderilmesiyle ilgili maddeler çiğnendi.” görüşünü savundu.