Mekke Anlaşması'na da karşı çıktılar: Özgür Özel ve ekibi şaşırtmıyor

Mekke İttifakı ve İran buluştu

Mekke İttifakı, Tahran’da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’yi MİT Başkanı Kalın, Suudi Arabistan’ı Savunma Bakanı Halid bin Selman, Pakistan’ı ise Genelkurmay Başkanı Münir temsil etti. Ortak açıklamada iş birliğini güçlendirmek için görüşmelere devam edileceği bildirildi.