CHP’den ‘özel’ af çıktı: Özür dilerse partiye dönebilir
10:05, 27/10/2026, Salı
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Gürsel Tekin - Özgür Özel
CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesi hâlinde partiye dönebileceğini belirtti.
CHP Genel Koordinatörü
Gürsel Tekin, "Anadolu Sohbetleri" programında parti içindeki ayrışmalara ve olası yeni gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özgür Özel’in partiye dönüşü için özür şartını gündeme getiren Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı ihtimaline de değinerek önümüzdeki günlerde siyasette sürpriz gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.
"Özür dilerse elbette gelir”
Parti içinde yaşanan kopuşları değerlendiren ve tablonun ağırlığına değinen Tekin, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’ye dönüş ihtimaline dair dikkat çeken bir şart açıkladı. Tekin,
"Sayın Kılıçdaroğlu’na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse elbette, neden gelmesin?"ifadelerini kullandı.
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Başlıklar :chpgürsel tekinözgür özelkemal kılıçdaroğlu