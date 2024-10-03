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MHP lideri Bahçeli'den 'DEM Partililerle tokalaşma' açıklaması: Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi

MHP lideri Bahçeli'den 'DEM Partililerle tokalaşma' açıklaması: Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi

Semih Bozkuş
21:323/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaşmış ve barış mesajı vermişti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de DEM Partili vekillerle tokalaşmış ve barış mesajı vermişti.

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti vekilleriyle sohbet edip tokalaştı. Konuya ilişkin dün "kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" mesajı veren Bahçeli, bugün yeni bir açıklamada bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Bahçeli, "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı töreni geçtiğimiz gün düzenlenen törenle başladı.

Program kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkıştı.

"Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım"

Bahçeli, bir gazetecinin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin sorusu üzerine, "
Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım.
" karşılığını vermişti.

MHP liderinden konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi.

"Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi"

tv100 yayınına bağlanarak Kübra Par'a açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'yle olan görüşmesini aktardı.

Bahçeli'nin, DEM'li vekillerle el sıkışmasına ilişkin, "
Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır.
" dediğini aktaran Burhan, MHP liderinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis açılışındaki "iktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir şekilde çalışması elzemdir." şeklindeki konuşması üzerine DEM Partililerin elini sıkma kararı aldığını belirtti.


#Devlet Bahçeli
#DEM Parti
#Tokalaşma

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