MHP lideri Bahçeli'den 'DEM Partililerle tokalaşma' açıklaması: Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi

TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti vekilleriyle sohbet edip tokalaştı. Konuya ilişkin dün "kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" mesajı veren Bahçeli, bugün yeni bir açıklamada bulundu. Gazeteci Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Bahçeli, "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı konuşmadır." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı töreni geçtiğimiz gün düzenlenen törenle başladı.
Program kapsamında düzenlenen resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına yönelerek partinin yöneticileriyle el sıkıştı.
"Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım"
MHP liderinden konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi.
"Beni Cumhurbaşkanımızın konuşması harekete geçirdi"
tv100 yayınına bağlanarak Kübra Par'a açıklamalarda bulunan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bahçeli'yle olan görüşmesini aktardı.