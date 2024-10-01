Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Partililerle tokalaşıp 'barış' mesajı verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili vekilleriyle sohbet edip tokalaştı. Bahçeli, görüşmeye ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.
Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Bahçeli, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Ülkemizde barışı sağlamamız lazım"
"Erdoğan, Türk milletini uyarıyor"
Öte yandan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" sözlerine ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" dedi.