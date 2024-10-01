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Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Partililerle tokalaşıp 'barış' mesajı verdi

Devlet Bahçeli TBMM'de DEM Partililerle tokalaşıp 'barış' mesajı verdi

21:411/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
DHA
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Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.
Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili vekilleriyle sohbet edip tokalaştı. Bahçeli, görüşmeye ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım" dedi.

Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldı. Bahçeli, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ülkemizde barışı sağlamamız lazım"

Bahçeli, bir gazetecinin yeni yasama yılının açılışında DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasına ilişkin sorusu üzerine
"Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım"
karşılığını verdi.

"Erdoğan, Türk milletini uyarıyor"

Öte yandan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" sözlerine ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde duruyor. Türk milletini de bu manada uyarıyor" dedi.



#Devlet Bahçeli
#DEM Parti
#TBMM
#MHP

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