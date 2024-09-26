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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa' tartışmalarına son noktayı koydu: Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa' tartışmalarına son noktayı koydu: Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı tamamladık

Pınar Görgü
19:5826/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Gündemdeki yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Muhalefetin başta ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı yaptık, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşından iklim krizine, LGBT dayatmasından Suriye krizine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan’ın ana gündem maddesi soykırımcı İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Yeni Anayasanın zorunluluk olduğunu her fırsatta ifade ediyorsunuz. İlk 4 maddenin de Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediniz. Ancak muhalefetin çeşitli gerekçelerle sürece katılmama gibi bir direnci var. Muhalefetin bu ısrarlı uzlaşma arayışınızda samimi davranacağını düşünüyor musunuz?
sorusuna şu cevabı verdi.

"Cumhur İttifakı olarak bu konuda kararlıyız"

"Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Ama bu noktada iktidar ne söyler ne düşünür, böyle bir düşünceleri yok. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gereklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Hiç de çekinmemeliyiz. Bakın dünya hızla değişiyor. 45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan,
“Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?”
sorusuna odaklanmalıyız.
Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil.

"Hazırlıklarımızı yaptık"

Bütün bunlarla beraber anayasanın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle bizim problemimiz var. Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Biz bunu yapacağız. Zaten Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı inşallah oluşturacağımıza inanıyorum.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Türkevi
#BM

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