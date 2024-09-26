Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Anayasa' tartışmalarına son noktayı koydu: Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. Gündemdeki yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Muhalefetin başta ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Cumhur İttifakı olarak hazırlıklarımızı yaptık, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşından iklim krizine, LGBT dayatmasından Suriye krizine kadar pek çok konuya değinen Erdoğan’ın ana gündem maddesi soykırımcı İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nun ardından Türkevi'nde Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in de aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.