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MHP Genel Başkanı Bahçeli TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetledi: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetledi: Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak

19:0323/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
AA
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MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını lanetledi. Bahçeli yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, ikisi ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


#MHP
#Devlet Bahçeli
#TUSAŞ

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