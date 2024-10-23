Öcalan ile ilgili tartışmalar Türkiye ve Irak’ta bitme noktasına gelen, Suriye’de ise hareket edemez halde bulunan terör örgütüne moral oldu. Kandil, çeşitli medya kuruluşları ile pazarlık mesajları da göndermeye başladı. ABD gibi batılı ülkelerin kontrolünde olan PKK’nın silah bırakma çağrılarına uyup uymayacağı da tartışmalı.