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Bahçeli üç vekilin istifasını aldı

Bahçeli üç vekilin istifasını aldı

04:0021/11/2024, jeudi
G: 21/11/2024, jeudi
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP'de 3 milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebiyle partiden istifa etti.

Konuya ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" ifadelerine yer verdi. İstifasını sunan 3 vekilde sosyal medya hesaplarından "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" paylaşımında bulundu. Bu istifalarla MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 47'ye düştü.




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