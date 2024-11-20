Cumhur ittifakı Türk milletinin özüdür

İsrail’in katliamlarına değinen Bahçeli, “İsrail, dökülen kanlarla, alınan canlarla, yapılan suikastlarla şiddet çarkını çeviren bir cinayet ve soykırım aygıtıdır” dedi. İsrail'e başta silah satışlarıyla ilgili yaptırım uygulanması olmak kaydıyla, her türlü önleyici tedbirin doğrudan doğruya hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Türkiye'nin İsrail'e tavrı ve tutumunun çok net olduğunu belirtti. Bunu görmeyen, görse bile işlerine gelmediğinden gerçeği çarpıtmak amacıyla yalan ve iftira cephaneliğine yığınak yapan bazı siyasetçilerin Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ileri sürdüğünü aktaran Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye, İsrail ile ilgili ticaret sayfasını, 2 Mayıs 2024'ten geçerli olmak üzere tüm ürünleri kapsayacak şekilde kapatmıştır. Yapılan resmi açıklamalar sabittir ve kuşkulu bir yanı da yoktur. 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı açık seçik meydandadır. Böylesi hassas bir konu etrafında ülkemizi töhmet altında bırakma yarışı, karalama çabası olsa olsa Siyonizm’e hizmet, Türkiye'ye husumettir. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek, sakat değerlendirmelerini ifade ve düşünce hürriyetiyle tevil etmek bizatihi demokrasiye hakarettir.”