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Cumhur ittifakı Türk milletinin özüdür

Cumhur ittifakı Türk milletinin özüdür

Nur Banu Aras
04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla aramızdaki sarsılmaz, derin ve karşılıksız bağı, sorgulamak gayesiyle maske üstüne maske takanlar, fitnebazlar iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milletinin özüdür" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile arasında hiçbir ayrışmanın olmadığını söyledi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenlerin, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanların gündemi epey şekilde meşgul ettiğini belirtti.


CUMHUR İTTİFAKI MİLLETİN ÖZÜDÜR

“Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı, ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren köşe başı fitnebazları iyice azıtmaktadır” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı, malum kötü niyet ve kötürüm tıynet sahiplerinin anlayıp da itiraf edemeyeceği kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin özüdür, özgüvenidir. Cumhur İttifakı istiklalin muhafızı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yegane müdafisidir.”


İLKELERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK

“Yedi düvel topuyla tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ’cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah’ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz.”


AYRIŞMA SÖZ KONUSU DAHİ OLMAZ

“Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibarıyla şudur: Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir.”


KEFENİMİZ YEMİNİMİZDİR

“Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler kendilerine münasip kapak arasınlar, sanıyorum onlar için daha yararlı olacak, bu sözüm de alayına kapak olacaktır. ‘Vakit tamamdır, söz konusu vatandır’ paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de, önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyorum. Osmanlı devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı ki; ölümü unutmasınlar diye. Biz de millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik, kefenimiz yeminimizdir dedik, vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığının bir bedeli varsa da seve seve öderiz inancını ve iradesini gösterdik.”


KÜRTLERE ÇAĞRI YAPTI

MHP ve Cumhur İttifakı’nın, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmeyeceğini belirten Bahçeli, “Buradan bütün Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım” dedi.


MSB’NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUM

Toplantının ardından bir gazetecinin Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sebebiyle bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesini sorması üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi: “Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çok hassas bir bakanlıktır. Oranın ortaya koyduğu değerlendirmeler dışında, hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemelidir. MSB’nin kararına saygı duyuyorum.”


İsrail ile ticaret 2 Mayıs’ta kesildi

  • İsrail’in katliamlarına değinen Bahçeli, “İsrail, dökülen kanlarla, alınan canlarla, yapılan suikastlarla şiddet çarkını çeviren bir cinayet ve soykırım aygıtıdır” dedi. İsrail'e başta silah satışlarıyla ilgili yaptırım uygulanması olmak kaydıyla, her türlü önleyici tedbirin doğrudan doğruya hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, Türkiye'nin İsrail'e tavrı ve tutumunun çok net olduğunu belirtti. Bunu görmeyen, görse bile işlerine gelmediğinden gerçeği çarpıtmak amacıyla yalan ve iftira cephaneliğine yığınak yapan bazı siyasetçilerin Türkiye'nin İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ileri sürdüğünü aktaran Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkiye, İsrail ile ilgili ticaret sayfasını, 2 Mayıs 2024'ten geçerli olmak üzere tüm ürünleri kapsayacak şekilde kapatmıştır. Yapılan resmi açıklamalar sabittir ve kuşkulu bir yanı da yoktur. 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı açık seçik meydandadır. Böylesi hassas bir konu etrafında ülkemizi töhmet altında bırakma yarışı, karalama çabası olsa olsa Siyonizm’e hizmet, Türkiye'ye husumettir. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik niteliğinden bahsetmek, sakat değerlendirmelerini ifade ve düşünce hürriyetiyle tevil etmek bizatihi demokrasiye hakarettir.”



#devlet bahçeli
#Cumhur İttifakı
#siyaset
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