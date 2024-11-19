Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılıkları' iddialarına tepki: Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Halka güveniyoruz, halkı dinliyoruz. Halkın somut gerçeği olan ihtiyaç ve isteklerine bir yandan tercüman oluyor, bir yandan da karşılamaya çalışıyoruz.





15 Bölge toplantımızı yapmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızı, gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum.





Bir ve birlikte hilale doğru mesafe aldıkça, öngörülen tehlikeli akıntılar kurutulacaktır.





Artık felaketlerin şiirleri yazılmasın. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek, zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan karşısında duramayacak, hiçbir kötülükte yapamayacaktır.





MHP saha çalışmalarına devam edecektir.





Gazze'deki katliamlar

Gazze'deki soykırıma her gün yenileri eklenmektedir. Katliamları hız kesemeden çıta yükseltmesi insanlık utancı değilse sorarım sizlere nedir? Zalimlerin hesap vermesi gerekirken hala bir arpa boyunun yol alınamaması skandal değil midir? İsrail, bir cinayet ve soykırım aygıtıdır. BM geçen haftaki komitesinde Filistin halkının kendi hakkını korumasına 6 ülkenin ret oyuna karşı 170 ülkenin onayıyla kabul edilmiştir.





Filistin'in sadece devletlerin kabul olabileceği Roma statüsü, bir devlet olarak görüldüğünün nişanesidir. İsrail'in durdurulması ve suçluların yargılanması insanlık namusudur. Adalet elbet tecelli edecektir.





İsrail'e başta silah satışları olmak üzere her türlü önleyici tedbir elzemdir.





"Türkiye İsrail ile ilgili ticaret sayfasını kapatmıştır"

Türkiye İsrail ile ilgili ticaret sayfasını 2 Mayıs 2024 itibariyle tamamen kapatmıştır. 2 Mayıs 2024'ten itibaren İsrail'e ticaret için herhangi bir gümrük beyanatı olmadığı da açıktır. Bu tip bir muhalefet anlayışının demokratik olduğunu düşünmek bizzat demokrasiye ihanettir.





İlk kıblemize siynonizm gölgesi düşerse bunun altından hiçbir muassır ülke kalkamayacaktır.





1967 sınrıları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlamış, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka yol kalmamıştır.





Masumların tarafıyız. Emzikli bebeklerin, çocukların tarafındayız.





"Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz"

Küresel ve bölgesel barış ve istikrara destek verilecekse, iki devletli çözüm mutlak sürekli gerçekleşmeli. 1967 sınırları dahilinde siyasi ve toprak bütünlüğü sağlanmış bağımsız Filistin Devleti tanınmasından başka bir yöntem kalmamıştır. Türk milleti mazlumların sesine kulaklarını tıkayamaz. Türkiye, iblise yoldaşlık eden bu devrin katillerine asla seyirci kalamaz. Tarafsız kaldık ki masumların tarafıyız.





Brezilya'da toplanan G-20 Zirvesi'nde adaletsizliğe, ahlaki kayıplara, ön yargılara dayalı bir dünya tasarımı için el ovuşturmak çok vahim bir çelişki olmayacak mıdır? Dünyada 900 milyona yakın insan içme suyuna erişemiyor. 2 milyara yakın insan içme suyunun hasretinin çekiyor. Buna karşılık obez insanların sayısı 885 milyonun sayısını aşıyor. Her yıl 5 yaş altı ortalama 5 milyon çocuk hayatını kaybediyor.





Bu yürek yaralayan veriler dışında adil bir dünya nasıl kurulacak. Bize göre adil ve yaşanabilir dünyanın kurucu gücü Türkiye olacaktır. Tantanayı bırakıp insan merkezli eşit paylaşımı esas alan, açlıktan ölümlerin yaşanmadığı, egemenlik haklarına saygı duyulduğu bir medeni dünyaya huzur içinde ulaşmanın acil çarelerini üretmeliyiz. Eşit ve adaletli bir düzen ancak böyle olabilir.





"Rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz"

Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı'nın yeganesidir. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz.





"Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı yok"

Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki dostane diyaloğu sorgulamak gayesiyle maske üzerine maske takanlar iyice azıtmaktadır. Cumhur İttifakı kötü niyetlilerin anlayıp idrak edemeyeceği kadar vatan sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur ittifakı Türkiye cumhuriyetidir. Türk milletinin özüdür. İstikbalin mimaridir. Cumhur İttifakı Türkiye yüzyılın yeganesidir. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Siyasetimiz rehin altında hiç değildir.





Son günlerde tartışmaların odağında yer alan açıklamalardan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi olup olmadığını araştıranlara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrımın söz konusu olmayacağını duymayan gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevidir. Bu sözüm de alayına kapak olacaktır. Vakit tamamdır, söz konusu vatandır paylaşımlarımızı merak edenlere vatan nedir onu öğrenmelerini temenni ediyorum.





Teğmenlerin korsan yemini

Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her konuda yetişmesini sağlayan bir kurumdur, oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şeyi bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz, Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum.











