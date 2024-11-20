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MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi

MHP'de üç milletvekilinin istifası kabul edildi

Semih Bozkuş
19:4220/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Merkez'in talebi doğrultusunda üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini bildirdi. Yalçın, söz konusu isimlerin Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir olduğunu belirtti.

Semih Yalçın'ın paylaşımını alıntılayan Hasan Basri Sönmez ve Mustafa Demir, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

#MHP
#İstifa
#MHP Genel Başkan Yardımcısı
#Semih Yalçın

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