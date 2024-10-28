MHP Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının ardından parti harekete geçti. MHP, il yönetimleri aracılığıyla düzenlenecek bölgesel toplantılarla Bahçeli'nin çağrısını teşkilata anlatacak. Bu toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da gerçekleştirilecek.
MHP sahaya iniyor
Büyük yankı uyandıran ve değişik yorumların yapıldığı Bahçeli’nin DEM Parti'ye yaptığı 'Öcalan' çağrısının ardından MHP harekete geçti. Parti, il yönetimleri kapsamında düzenlenecek bölgesel toplantılarla söz konusu çağrıyı üyelere aktaracak.
Toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da yapılacak ve bu toplantıya Ağrı ile Muş teşkilatları da katılacak.
Ayrıca, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantıları ise 3 Kasım 2024 tarihinde farklı illerde organize edilecek.