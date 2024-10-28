MHP Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp'i Anma Sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" dedi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerini kullandı. İsrail'in Davud Koridoru planına dikkat çeken Bahçeli, "Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden korkmamız projelendiriliyor" diyerek uyardı.