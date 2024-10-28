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MHP Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor

MHP Bahçeli'nin çağrısını anlatmak için sahaya iniyor

Lokman Özdemir
10:4128/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
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Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik yaptığı çağrının ardından parti harekete geçti. MHP, il yönetimleri aracılığıyla düzenlenecek bölgesel toplantılarla Bahçeli'nin çağrısını teşkilata anlatacak. Bu toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da gerçekleştirilecek.

Türk siyaseti son dönemde MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
’nin grup toplantısında yaptığı teröristbaşı Öcalan'a yönelik çağrısına odaklanmış durumda.

Bahçeli, 22 Ekim'de MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada
"Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin"
demişti.


MHP lideri Bahçeli'den İmralı çağrısı sonrası flaş açıklamalar: PKK Türk ve Kürt düşmanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp'i Anma Sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Bin yıllık ortak tarihleri var, bugün ortak tehdit var. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" dedi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerini kullandı. İsrail'in Davud Koridoru planına dikkat çeken Bahçeli, "Lütfen uyanık olalım. Birbirimizden korkmamız projelendiriliyor" diyerek uyardı.



MHP sahaya iniyor


Büyük yankı uyandıran ve değişik yorumların yapıldığı Bahçeli’nin DEM Parti'ye yaptığı 'Öcalan' çağrısının ardından MHP harekete geçti. Parti, il yönetimleri kapsamında düzenlenecek bölgesel toplantılarla söz konusu çağrıyı üyelere aktaracak.



Toplantıların ilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Erzurum’da yapılacak ve bu toplantıya Ağrı ile Muş teşkilatları da katılacak.


Ayrıca, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru" toplantıları ise 3 Kasım 2024 tarihinde farklı illerde organize edilecek.





Toplantıların programları şu şekilde;

Gümüşhane, Giresun, Bayburt:

Yer: Gümüşhane Ramada Otel

Saat: 12.00

Erzincan, Sivas, Tunceli:

Yer: Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu

Saat: 13.00

Rize, Trabzon, Artvin:

Yer: Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu

Saat: 13.00

Siirt, Batman, Şırnak:

Yer: Siirt İl MEB Konferans Salonu

Saat: 13.00



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