MHP’den flaş açıklama: Bahçeli emperyalizmi telaşlandırdı!

Feti Yıldız - Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TUSAŞ’a yönelik dün gerçekleştirilen hain terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu. Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'deki grup toplantısındaki sözlerine atıfta bulunan Yıldız "Bahçeli'nin tarihi çağrısı, emperyalist güçleri o kadar paniğe sürükledi ve dengelerini bozdu ki, Orta Doğu’daki taşeronlarına suç üstü yakalanmayı göze alarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Kahramankazan tesislerine saldırı emri verdirdiler" dedi.
Dün Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı gerçekleştirildi.
Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken 19 kişi de yaralandı. Teröristler ise etkisiz hale getirildi.
Tüm Türkiye'yi teyakkuza geçiren saldırının zamanlaması ise dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı 'Öcalan' çağrısından saatler sonra gerçekleşen saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BRICS zirvesi için Rusya'ya bağlı
Kazan
şehrindeydi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız
, TUSAŞ saldırısına ilişkin yorumunda Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı çağrıya değindi.
"Emperyalistlerin kimyası bozuldu"
"Emperyalistlerin kimyası bozuldu"
Bahçeli'nin açıklamalarının emperyalist güçleri telaşlandırdığını belirten Yıldız "Emperyalizm telaşlandı ve kimyası bozuldu" yorumunda bulundu.
Yıldız
"(Emperyalizm) Suçüstü yakalanacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi"
dedi.
Yıldız, şunları yazdı;
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu‘daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum; Bu suçüstü haline rağmen amalı, fakatlı konuşanlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."
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