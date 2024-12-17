Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 7 Filistinli daha hayatını kaybetti

07:3117/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli hayatını kaybetti, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda Filistinli yaralandı.

Beyt Lahiya bölgesine gündüz saatlerinde düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, ilerleyen saatlerde yine aynı bölgede Avde ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail, aç bırakma, bölgeye insani yardımın girişini engelleme ve hastaneleri hedef alma gibi uygulamalarıyla bölge halkını göçe zorluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli hayatını kaybetti, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#gazze
#israil
#soykırım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları zirve yarışından adım adım uzaklaşıyor: 17 Aralık 2024 Salı çeyrek, cumhuriyet ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?