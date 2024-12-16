Katledilen torunu Rim'e "Ruhumun ruhu" diyen Halid dede siyonistlerin saldırısında şehit oldu

Torunu Rim ile olan son vedası hafızalara kazınan Halid Nebhan, Gazze'deki İsrail saldırılarında şehit oldu. Halid dede ismiyle tanınan Nebhan, İsrail saldırılarda katledilen torunu Rim'e gözlerinin içini öperek ve "Ruhumun ruhu" sözleriyle veda etmişti.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit edilen 3 yaşındaki torunu Rim'in cansız bedenini kucağına alıp gözlerinin içini öperek vedalaşan dedesi Halid Nebhan, bugün İsrail'in saldırısında şehit oldu.
"Kalbim iki gözüm diye" seslenirdim
Nebhan, "İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evimizi bombalaması sonucu üzerimize düşen molozlarla uyandık. Yüreğim parçalandı. Uyuyorum uyanıyorum gözlerim yaş dolu. Rim'le aynı evde yaşıyorduk. Her gün onunla oyunlar oynardım. Sadece ona canımın canı demezdim. Kalbim, iki gözüm diye hitap ederdim. Onu çok özlüyorum." sözleriyle torununa olan özlemini ifade etmişti.
İsrail saldırılarında kaybettiği torunu için "Ruhumun ruhu" ifadesini kullanan Halid dede, Gazzeliler için uluslararası bir yardım seferberliği başlatmış, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla, tüm dünyayı bu seferberliğe katılmaya davet etmişti.
Acılarına rağmen Gazze halkını teselli etmişti
Gazze'deki İsrail saldırılarında bacağından yaralanarak ampute edilen bir Filistinli kızı teselli eden Halid Nebhan "Olsun. Bacağın senden önce cennete gitti. Ahirette bir nur olarak sana gelecek. Allah'ın izniyle iyileşeceksin, iyi olacaksın, yapay bacak takacaklar, tekrar yürüyebilecek, eskisi gibi hayatını yaşayabileceksin. Asla şunu unutma; veren de alan da Allah'tır, bize ayağı Allah verdi, o da dilediği gibi alır. Eğer emanetini almak istiyorsa alır, bu can onundur, biz de ona aitiz. Bu nedenle diyoruz ki; Biz Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Her şey Allah'ındır, bizi alırsa razı oluruz ve 'Elhamdülillah' deriz." ifadelerini kullanmıştı.