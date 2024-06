Gazze'ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı

252 gündür benzer acıları yaşayan Gazze’liler, çadırda yaşamaya ve neredeyse her gün yer değiştirmeye zorlanıyor. Bununla birlikte temel gıda ihtiyaçlarını erişmekte büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Konserve et gönderme kararı alındı

Konserve et gönderme kararı alındı

Şartların zorluğuna dikkat çekerek konserve etlerin önemine dikkat çeken Halid Nabhan şu açıklamalarda bulundu: ‘’Herkesin bildiği gibi Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlar, elektrik kesintileri, temel gıda maddelerinin kıtlığı, et ve sebzelerin ciddi şekilde azalmasına sebep oldu. Çoğu gıda maddesi artık bulunamıyor ve en önemli protein kaynaklarından biri olan et, Gazze Şeridi'nde neredeyse yok. Allah'ın izniyle Yedi Başak Derneği, kurban etlerini konserve şeklinde Gazze’ye göndermeyi hedefliyor. Konservelerin içeriğinde pişmiş et bulunmaktadır. Bu konserveler iki yıl raf ömrüne sahiptir. Bu da etleri, soğutmaya gerek kalmadan muhafaza etmeyi sağlıyor. Bu proje, Gazze Şeridi'ndeki yüzbinlerce kardeşimizin protein ihtiyacını karşılamada büyük bir fayda sağlayacak.’’