Gazze'ye yardım seferberliği: Rim'in dedesinden dünyaya çağrı

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşice saldırılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim, kurban bayramına yetişemeyecek pek çok çocuktan sadece biri. Rim’in dedesi Halid Nabhan, torununu son kez uğurlarken, gözlerinin içini öperek vedalaşmış, katledilen torununun son kez saçlarını taramış ve yüzünü temizlemişti.

Acılı dedenin gözyaşları, Gazze'nin yaşadığı trajedinin sembolü oldu.





Gazze’de temel ihtiyaçlara erişilmiyor

252 gündür benzer acıları yaşayan Gazze’liler, çadırda yaşamaya ve neredeyse her gün yer değiştirmeye zorlanıyor. Bununla birlikte temel gıda ihtiyaçlarını erişmekte büyük sıkıntılar yaşanıyor.





Bu zorlu koşullarda, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze’deki akil kişiler ile sürekli iletişim halinde kalarak, içerideki acil ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlemeye çalışıyor. Gazze’deki savaşın yüzü haline gelen, kamuoyunda Rim’in Dedesi olarak tanınan, Halid Nabhan ise ihtiyaçları belirlemede danışılan isimlerin başında geliyor.

Konserve et gönderme kararı alındı

Rim’in Dedesi ve Gazze içerisindeki akil kişiler ile görüşmeler yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, sınır kapılarının zaman zaman kapatılması ve Gazze içinde gıda ürünlerini saklayacak uygun ortamın bulunmaması göz önünde bulundurulduğunda, etlerin konserve şeklinde Gazze’ye gönderilmesi gerektiği yönünden karar aldı ve harekete geçti.





Rim’in dedesinden dünyaya mesaj

Şartların zorluğuna dikkat çekerek konserve etlerin önemine dikkat çeken Halid Nabhan şu açıklamalarda bulundu: ‘’Herkesin bildiği gibi Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamlar, elektrik kesintileri, temel gıda maddelerinin kıtlığı, et ve sebzelerin ciddi şekilde azalmasına sebep oldu. Çoğu gıda maddesi artık bulunamıyor ve en önemli protein kaynaklarından biri olan et, Gazze Şeridi'nde neredeyse yok. Allah'ın izniyle Yedi Başak Derneği, kurban etlerini konserve şeklinde Gazze’ye göndermeyi hedefliyor. Konservelerin içeriğinde pişmiş et bulunmaktadır. Bu konserveler iki yıl raf ömrüne sahiptir. Bu da etleri, soğutmaya gerek kalmadan muhafaza etmeyi sağlıyor. Bu proje, Gazze Şeridi'ndeki yüzbinlerce kardeşimizin protein ihtiyacını karşılamada büyük bir fayda sağlayacak.’’





Bu tarz çözüm odaklı projelere imza atan Yedi Başak Derneği’ne teşekkürlerini şu şekilde bildirdi;

‘’Allah’tan, Yedi Başak derneğini bereketlendirmesini niyaz ediyoruz. Biz, Yedi Başak Derneği olarak, Gazze Şeridi'ndeki tüm kardeşlerimize ve ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeye devam edeceğiz ve ihtiyaç duydukları her şeyi dağıtacağız, inşallah.’’





"Gazze’ye yardım ulaşmıyor" söylemleri gerçek değil

"Gazze’ye yardım ulaşmıyor", "Sınır kapıları kapatıldı" gibi açıklamalar, Gazze’ye yardım göndermek isteyen bağışçıları caydırmak üzere yürütülen bir medya propagandasından ibarettir. Gerçek ise çok farklıdır.





Gerçekler:

• 252 gündür devam eden saldırılara rağmen, Gazze Sınır Kapıları 207 gün açık kalmıştır.

• 207 günde 25.810 tır yardım malzemesi Gazze’ye teslim edilmiştir.







