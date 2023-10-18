Gazze'ye yardım çabaları: Sağlık Bakanı Koca, Mısırlı mevkidaşı Ghaffar ile Gazze'ye yardımları görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırlar konusunda uluslararası muhataplarıyla yaptığı görüşmeler çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Ghaffar'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
Gemi hastane gönderilmesi, sahra hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların Türkiye'ye nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduklarını, diğer görüşmelerinde olduğu gibi Ghaffar'a da ilettiğini bildiren Koca, şunları kaydetti: