ABD'den yeni uygulama: Trump talimat verdi

Trump, ABD'de uygulanan yaz saati uygulamasının ülkeye çok maliyeti ve zahmeti olduğunu savunarak, "Cumhuriyetçi Parti, küçük ama güçlü bir savunucu kitleye sahip olan ancak uygulanmaması gereken yaz saati uygulamasını kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir" ifadesini kullandı.