'Yılın kişisi' Trump: Biden'ın kararı aptalca

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rus topraklarında kullanılmasına izin veren Joe Biden'a yüklendi: Çok tehlikeli ve aptalca bir karar... Time dergisine konuşan Trump, Gazze'de savaşın bitmesini istediğini belirterek, "Binyamin Netanyahu savaşı bitirmek istediğimi biliyor" dedi. Trump, "Netanyahu'ya güveniyor musunuz?" sorusuna ise "Hiç kimseye güvenmiyorum" yanıtını verdi.
ABD merkezli Time dergisi ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ı ‘Yılın Kişisi’ olarak seçtiğini duyurdu. Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez ‘Yılın Kişisi’ olarak seçildi. Trump, ayrıca dergiye değerlendirmelerde bulundu. Mevcut başkan Biden'ın Ukrayna'ya füze vermesine ilişkin Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar" değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Orta Doğu'daki sorunlardan öncelikli tuttuğunu ima ederek, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'daki problemlerin çözüleceğini düşünüyorum. Rusya-Ukrayna'dan daha karmaşık ama daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'KİMSEYE GÜVENMİYORUM'
Daha önce yaptığı ve Gazze'deki "savaşın" sona ermesini istediği yönündeki sözlerini yineleyen Trump, "(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum" dedi. Trump, "Netanyahu'ya güveniyor musunuz?" sorusuna ise "Hiç kimseye güvenmiyorum" yanıtını verdi.