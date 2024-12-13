'Yılın kişisi' Trump: Biden'ın kararı aptalca

ABD merkezli Time dergisi ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ı ‘Yılın Kişisi’ olarak seçtiğini duyurdu. Donald Trump, 2016 yılının ardından ikinci kez ‘Yılın Kişisi’ olarak seçildi. Trump, ayrıca dergiye değerlendirmelerde bulundu. Mevcut başkan Biden'ın Ukrayna'ya füze vermesine ilişkin Trump, "Şu anda en tehlikeli şeyin, Zelenski'nin, Başkan'ın (Joe Biden) onayıyla, Rusya'ya füze atmaya karar vermesi olduğunu düşünüyorum. Bunun tehlikeli bir tırmanış olduğunu düşünüyorum. Bu aptalca bir karar" değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Orta Doğu'daki sorunlardan öncelikli tuttuğunu ima ederek, "Orta Doğu'nun, Rusya ve Ukrayna'da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'daki problemlerin çözüleceğini düşünüyorum. Rusya-Ukrayna'dan daha karmaşık ama daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.